وضع حجر الأساس لكاتدرائية سانت تريز بالعاشر من رمضان

قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك: إنه تم وضع حجر الأساس لكاتدرائية سانت تريز بمدينة العاشر من رمضان.وشكر نيافة الحبر الجليل الأنبا دانيال لطفي مطران الإيبارشية، فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والحضور من قيادات الدولة والكنيسة.جاء ذلك بحضور نيافة الحبر الجليل الأنبا دانيال لطفي، مطران إيبارشيّة الإسماعيليّة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، ونيافة الحبر الجليل الأنبا مكاريوس توفيق المطران الشرفي لإيبارشية الإسماعيليّة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، والمهندس خالد شاهين رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان نائبا عن معالي الوزير ممدوح غراب محافظ الشرقية.وبحضور جمع غفير من آباء الكنيسة القبطية الكاثوليكية بإيبارشية الإسماعيليّة والرهبانيات الرجالية والنسائية بالكنيسة الكاثوليكية في مصر ونواب مجلسي الشعب والشيوخ بمدينة العاشر من رمضان والجهات الأمنية وأبناء الرعايا الكاثوليكية بمدينة العاشر من رمضان.