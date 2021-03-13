جراحة دقيقة ناجحة لمسنة مصابة بكورونا في «ناصر العام» ببني سويف

نجح فريق طبي بمستشفى ناصر العام ببني سويف، اليوم السبت، في إجراء جراحة دقيقة عبارة عن ثقب في الأمعاء، لسيدة مُسنة تبلغ خمس وسبعون عاما، وحجزها في العناية المركزة بالمستشفى تحت الرعاية والمتابعة.واستقبلت مستشفى ناصر العام، سيدة تبلغ من العمر 75 عاما، تعاني من ثقب في الأمعاء وانسداد بها، ومصابة بفيروس كورونا المستجد، وانخفاض نسبة الهيموجلوبين بالدم، وارتفاع في ضغط الدم، وعقب فحصها، وضعها أطباء المستشفى تحت الرعاية والفحص وحجزها بالعناية المركزة لحين إجراء الجراحة لها، تحت إشراف الدكتور أحمد ياسين السيسي أستشاري العناية المركزة، تمهيدا لتجهيزها لإجراء الجراحة، عقب إبلاغ الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة والذي وجه بسرعة اتخاذ الاجراءات الطبية اللأزمة لها ومتابعة الحالة أولا بأول مع ابلاغه.وعقب تحديد موعد إجراء الجراحة لها اليوم السبت، نجح فريق طبي قاده الدكتور محمد شاكر العقيلي اخصائي الجراحة العامة وجراحات الأورام، بمعاونة، الدكتور كريم الأمير، اخصائي الجراحة العامة وجراحات المناظير، والدكتورة الشيماء أشرف اخصائي التخدير، وفريق تمريض عمليات ناصر مكون من ابتسام نصر ورضا حجاج، في إجراء الجراحة لها ونقلها إلى الرعاية المركزة بالمستشفى لمتابعة حالتها أولا بأول.وقال الدكتور عمرو نادي مدير عام مستشفى ناصر العام، "إن فريق طبي بالمستشفى نجح في إجراء الجراحة لسيدة تدعى "مريومة. ح" تبلغ من العمر 75 عاما، كانت تعاني من انسداد معوي وتقب في الأمعاء ناتج عن قرحة معدة، ومصابة بفيروس كورونا المستجد وجرى نقلها إلى غرفة الرعاية المركزة لمتابعة حالتها.وأضاف:"الجراحة كانت دقيقة نظرا لتقدم عمر المريضة.. بالإضافة إلى تاريخها المرضي سواء بارتفاع ضغط الدم أو انخفاض نسبة اليهموجلوبين، كذلك تركيب دعامات بالقلب بالإضافة إلى إصابتها بفيروس كورونا المستجد"