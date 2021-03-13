مناهضون لـ«نتنياهو» يتظاهرون في جميع أنحاء إسرائيل

وصل آلاف المتظاهرين السبت إلى عشرات المواقع في جميع أنحاء إسرائيل للتظاهر ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن السبت هو الأسبوع الثامن والثلاثين من الاحتجاجات المناهضة لرئيس الوزراء، وتشهد إسرائيل مظاهرات أسبوعية ضد نتنياهو للاحتجاج على سياساته في مواجهته أزمة كورونا، فضلًا عن الاحتجاج على الظروف الاقتصادية والاجتماعية.