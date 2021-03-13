محافظ الوادي الجديد يتفقد مزرعة نخيل «الجمعية الشرعية» بالداخلة

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد مشروع مزرعة النخيل التابعة للجمعية الشرعية بالداخلة والمقامة علي مساحة ٣٠٠٠ فدان كوقف خيري للمنتفعين من خدمات الجمعية من الأيتام والحالات الأولى بالرعاية.وأشاد الزملوط بما تم إنجازه بالمشروع، حيث تم الانتهاء من غرس وزراعة ١٢ ألفا و٥٠٠ فسيلة حتى الآن،و قام المحافظ بافتتاح المسجد ودار الضيافة الملحق بالمشروع.كما تفقد مشروع استثمار زراعي على مساحة ٣٥٠ فدانا لزراعة أصناف عالية الجودة من محصول القمح وغيره من المحاصيل الزراعية الموسمية.