لبنان: ارتفاع وتيرة الاحتجاجات مع تواصل تدهور العملة المحلية

ارتفعت وتيرة الاحتجاجات الشعبية في لبنان السبت بسبب تدهور الأوضاع المعيشية والارتفاع المتواصل لسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل العملة المحلية.

ونفذ عدد من المحتجين اعتصاما أمام مداخل مجلس النواب في (ساحة الشهداء) وسط العاصمة بيروت وقاموا برمي المفرقعات والحجارة باتجاه المجلس وسط انتشار امني كثيف للقوى الأمنية.

وقالت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية ان "المحتجين تمكنوا من كسر واقتلاع أحد الأبواب الحديدية لمدخل مجلس النواب بعد أن قامت القوى الأمنية برمي القنابل المسيلة للدموع باتجاههم فغادروا باتجاه (ساحة الشهداء)" المحاذية لمقر البرلمان.

وأشارت غرفة التحكم المروري التابعة لوزارة الداخلية إلى أن المحتجين قطعوا عددا من الطرق في بيروت في (كورنيش المزرعة) و(المنارة) و(قصقص) و(الكولا).

وأقدم المحتجون على قطع السير في ساحة (عبد الحميد كرامي) في مدينة (طرابلس) شمالا الى جانب قطع السير على الطريق الرئيسي الذي يربط بيروت بالجنوب في منطقتي (الناعمة) و(الجية) كما قطعت عددا من الطرق في منطقة (البقاع) شرقا.

وكان سعر صرف الدولار الأمريكي الواحد بلغ اليوم في أسواق الصرافة 12000 ليرة لبنانية ما أدى إلى تراجع القدرة الشرائية بشكل كبير لدى المواطنين.