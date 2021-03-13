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السبت 13 مارس 2021 الموافق 29 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

135 إصابة و3 وفيات بكورونا في الجزائر

السبت 13/مارس/2021 - 07:46 م
كورونا في الجزائر
كورونا في الجزائر
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أعلن الدكتور جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر اليوم السبت تسجيل 135 حالة إصابة بفيروس كورونا و3 حالات وفاة في يوم واحد.
وقال فورار في مؤتمره الصحفي اليومي إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 115 ألفا و143 حالة، بينما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 3034 حالة وفاة.
وأضاف فورار أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 79 ألفا و783 حالة، بعد شفاء 111 حالة خلال يوم واحد، موضحا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 12 مصابا في العناية المركزة.

وكانت أعلى حصيلة للإصابات بالكورونا في الجزائر قد بلغت 1133 حالة إصابة في يوم واحد، وتم تسجيلها في 24 نوفمبر الماضي.

يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وتفرض السلطات الجزائرية حظرا للتجوال بسبب الكورونا من 10 مساء إلى 5 صباحا في 19 ولاية من بينها الجزائر العاصمة.

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