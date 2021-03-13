علي ربيع في الحي الشعبي من أجل «أحسن أب»

يصور الفنان علي ربيع مشاهد مسلسله الجديد "أحسن أب" على قدم وساق، ليخوض به السباق الرمضاني المقبل.وقال مصدر داخل فريق العمل لـ«الدستور» إن أسرة المسلسل انتهت من تصوير بعض المشاهد الخارجية بإحدى الشقق السكنية، وقرروا أن يصوروا بعض المشاهد الأخرى بالحي الشعبي في مدينة الانتاج الإعلامي، لافتًا إلى أنهم يكثفون ساعات التصوير للحاق بموسم رمضان المقبل، موضحًا أنه من المفترض عرض العمل في النصف الثاني من الشهر الكريم.أضاف المصدر أن الفنانة عارفة عبد الرسول تعاقدت على المشاركة في العمل خلال الأيام الماضية، لكن تظهر خلال الأحداث كضيفة شرف في إحدى حلقات المسلسل، ويكثف المخرج معتز التوني ساعات التصوير للانتهاء من المشاهد خلال الفترة المقبل وتحديدًا قبل حلول الشهر الكريم.وتقدم البطولة النسائية في العمل الجديد هاجر أحمد وجيهان خليل وندا العراقية، ويشارك في البطولة كل من أحمد فتحي ومراد مكرم وخالد عليش وسامي مغاوري، إضافة إلى عدد من الشباب منهم أحمد جمال سعيد والطفل كريم حسين.