مالي تؤكد تنظيم الانتخابات الرئاسية في مارس 2022

أعلن وزير خارجية مالي زيني مولاي أن بلاده ستجري انتخاباتها الرئاسية في مارس 2022.جاء ذلك في ختام الاجتماع الثاني لمجموعة دعم الانتقال في مالي بمشاركة مبعوثين للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس).وقال مولاي، بحسب بيان لإيكواليوم، إن الانتخابات ستجرى وفقا للجدول الزمني الانتقالي في مالي والمتفق عليه في سبتمبر 2020، مشيرا إلى تشكيل لجنة انتخابية وطنية مستقلة تضم ممثلين عن الإدارة الحالية والنخبة السياسية والمجتمع المدني في البلاد من أجل هذه الانتخابات.جدير بالذكر أن معالم التوجه نحو انفراج الوضع السياسي في مالي جاء بعد الاتفاق على مرحلة انتقالية لمدة 18 شهرا، يتم خلالها تنظيم انتخابات رئاسية، وهو مؤشر على التفاف كل الفاعلين في البلاد لاسيما المجتمع المدني حول القادة العسكريين.