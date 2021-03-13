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السبت 13 مارس 2021 الموافق 29 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فرنسا تنقل مرضى كورونا من باريس الكبرى

السبت 13/مارس/2021 - 07:45 م
كورونا في فرنسا
كورونا في فرنسا
وكالات
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نقل تقرير إعلامي اليوم السبت عن السلطات الصحية في فرنسا، أن السلطات بدأت بنقل مرضى كوفيد 19 من منطقة باريس الكبرى بسبب ارتفاع عدد حالات الإصابة الحادة في المنطقة.

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأنه تم نقل أول ثلاثة مرضى من المصابين بـ "كوفيد 19" بطائرة مروحية إلى مستشفيات في غرب البلاد السبت.

وسيتم نقل أربعة آخرين على الأقل غدا الأحد، وأعلن وزير الصحة أوليفييه فيران يوم الخميس أن السلطات الصحية تستعد لنقل العشرات بل والمئات من المرضى من المستشفيات الواقعة في منطقة باريس الكبرى.
وخلال الموجة الأولى من الجائحة في 2020، تم نقل مئات الأشخاص من منطقة باريس الكبرى ومنطقة الألزاس باستخدام قطارات عالية السرعة تم تجهيزها طبيا.
ومن أجل زيادة القدرة الاستيعابية لمرضى كوفيد 19، صدرت تعليمات للمستشفيات في منطقة باريس الكبرى يوم الإثنين لتقليل ما يصل إلى 40% من أنشطتها الطبية، مثل العمليات المخطط لها.
ويتسم الوضع الوبائي في فرنسا بالتوتر الشديد، مع تسجيل ما يتراوح بين 20 إلى 30 ألف إصابة جديدة يوميا. وتخطت فرنسا البالغ تعدادها نحو 67 مليون نسمة، حاجز الـ 90 ألف وفاة ذات الصلة بالفيروس رسميا يوم الجمعة.

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