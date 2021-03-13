افتتاح معرض بكين للكتاب 31 مارس الجارى

أعلنت الصين اليوم، عن افتتاح النسخة 34 من معرض بكين للكتاب في 31 مارس الجاري.وذكرت جمعية الناشرين في الصين- في بيان لها أن معرض هذا العام سيضم قرابة 700 دار نشر ومؤسسة ثقافية، ويعرض ما يقرب من 400 ألف نوع مختلف من الكتب، فيما سيتم تنظيم أكثر من 200 فعالية ثقافية، بما في ذلك إطلاق الكتب وأحاديث المؤلفين والمنتديات.وأضافت الجمعية أنه تم تخصيص منطقة خاصة في المعرض لعرض كتب خاصة بالذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني التي تصادف العام الجاري.