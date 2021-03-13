رباب كساب: بدأت في «علي جبل يشكر» 2014 وأخذت وقتًا في البحث

قالت الروائية رباب كساب" لم أر روايتي "على جبل يشكر" إلا بعد نشرها من قبل دار النسيم، وفوجئت مثلي مثل رواد السوشيال ميديا بالغلاف منشورًا.أضافت رباب، خلال حفل مناقشة روايتها "على جبل يشكر" الصادرة عن دار النسيم للنشر والتوزيع:" منذ 2005 وأنا واقعة في حنين هذا المكان، سنين تمر وأنا أزور المكان وبدأت فعليا في كتابة الرواية عام 2014، والرواية أخذت وقتًا للبحث والتنقيب في كتب التراث والتاريخ ضعف الوقت في السرد والتخييل والبناء.وأكدت كساب أن روايتها "على جبال يشكر" جزء رئيسي من محبتها وحنينها وانشغالها واهتمامها بالقديم والتراثي.