المكسيك تسجل 6816 إصابة و699 وفاة بكورونا

أعلنت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية عن أنه تم تسجيل 6816 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المكسيك خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى مليونين و157 ألفًا و771 حالة.وأفادت الجامعة حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم السبت، بأنه تم تسجيل 699 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع الإجمالي إلى 193 ألفًا و851 حالة وفاة.وأشارت الجامعة إلى أن 609 آلاف و460 شخصًا تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا في المكسيك.