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السبت 13 مارس 2021 الموافق 29 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

السيطرة على حريق بأرض زراعية في قوص بقنا

السبت 13/مارس/2021 - 07:48 م
حريق أرض زراعية
حريق أرض زراعية
قنا: إسلام البكري
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نشبت نيران محدودة مساء اليوم، في قطعة أرض زراعية مزروعة بمحصول القصب بمركز قوص جنوبي محافظة قنا، فيما أخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات اللازمة، عقب الدفع بسيارات الحماية المدنية للسيطرة عليها.

وكان اللواء محمد أبو المجد مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من اللواء محمد ياسر مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، يفيد نشوب نيران محدودة في قطعة أرض زراعية بدائرة مركز قوص جنوبي محافظة قنا.

ودفعت الحماية المدنية بمحافظة قنا بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران التي نشبت بقطعة الارض، فيما قد حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات اللازمة.

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