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السبت 13 مارس 2021 الموافق 29 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

121 وفاة و5534 إصابة بكورونا في بريطانيا

السبت 13/مارس/2021 - 08:00 م
كورونا في بريطانيا
كورونا في بريطانيا
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أعلنت بريطانيا اليوم السبت ارتفاع اجمالي الوفيات المرتبطة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) إلى 125464 حالة بعد تسجيل 121 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت وزارة الصحة البريطانية في بيان صحفي: أنها أحصت 5534 إصابة جديدة بالفيروس الأمر الذي رفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى أربعة ملايين و253 ألف شخص.

وأشار البيان إلى ارتفاع عدد الذين تم تطعيمهم بالجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس إلى 23 مليونا و684 ألف شخص في حين بلغ عدد الذين تم تطعيمهم بجرعتين 53ر1 مليون شخص.
ومنذ الإثنين الماضي، دخلت حيز التنفيذ إجراءات جديدة تحد من السفر خارج بريطانيا دون عذر في حين فرض على الوافدين إجراء اختبارين منفصلين عن فيروس (كورونا) في الأيام العشرة الأولى من وصولهم.

ويتزامن تطبيق هذه الاجراءات مع عودة الطلاب إلى المدارس التي أغلقت أبوابها أواخر ديسمبر الماضي عندما قررت السلطات البريطانية فرض إغلاق عام ثالث للحد من انتشار الفيروس.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أكد أواخر الشهر الماضي أنه سيتم خلال شهر إبريل المقبل السماح بإعادة فتح كل المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي ودور السينما والمسرح وقاعات الرياضة معربا عن أمله في إعادة الحياة الاجتماعية تدريجيا إلى طبيعتها قبل نهاية يونيو المقبل.

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