أشرف عويس: نشر «على جبل يشكر» هو حالة في حد ذاته

قال الكاتب الصحفي والشاعر أشرف عويس إنه يكون في حالة فرح وبهجة لدى صدور أي كتاب جديد من دار النسيم وأيضًا فرحته تكون كبيرة بالوجوه الجديدة في عالم الإبداع والنشر التي ينشر لها.تطرق عويس خلال حفل مناقشة وتوقيع رواية "على جبل يشكر" للروائية رباب كساب إلى تفاصيل نشر الرواية قائلًا:" إن نشر "على جبل يشكر" كان بمثابة حالة في ذاتها وبمجرد دفع رباب كساب للرواية للنشر وجد أنها استدعت كل تلك التفاصيل المعنية والمتعلقة بالأماكن، وذلك قد تكون السبب الرئيسي في نشرها وبالطبع أيضًا لحالة السرد المتميزة والفريدة التي شغلت الرواية.جاء ذلك بحضور العديد من الشخصيات منهم الكاتب الصحفي والشاعر أحمد المريخي، والناقد المسرحي محمد الروبي، والناقد جمال الطيب، والشاعر والناشر أشرف عويس مدير دار التسنيم للنشر والتوزيع.