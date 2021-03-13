اليونان تسجل 2512 إصابة و52 وفاة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة اليونانية تسجيل 2512 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينهم 57 إصابة لأشخاص قادمين من الخارج، ليرتفع الإجمالي إلى 219 ألفًا و521 حالة.وذكرت وزارة الصحة في بيانها اليومي، الذي نقلته صحيفة (ريبورتر) اليونانية: أنه تم تسجيل 52 حالة وفاة خلال نفس المدة الزمنية، ليصل الإجمالي إلى 7038 حالة وفاة، فيما يظل هناك 545 شخصا يخضعون في المستشفيات للعناية المركزة، بينما تعافي من الفيروس نحو 1482 شخصا.