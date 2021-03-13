اندلاع مواجهات بين الاحتلال وفلسطينيين في سلواد



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت منطقة "مشرية" في البلدة، ما أدى لاندلاع مواجهات أطلق خلالها الجنود قنابل الغاز المسيل للدموع صوب الشبان، دون أن يبلغ عن إصابات.



وفي السياق ذاته جرفت آليات الاحتلال، اليوم، مساحات واسعة من أراضي بلدتي يتما وقبلان جنوب نابلس، وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن مساحات واسعة من أراضي بلدتي يتما وقبلان تشهد أعمال تجريف، بهدف توسعة مستوطنة "رحاليم" الجاثمة على أراضي المواطنين الفلسطينيين.

اندلعت مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، السبت، في بلدة سلواد، شرق رام الله.