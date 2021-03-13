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السبت 13 مارس 2021 الموافق 29 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قانون مكافحة الإرهاب يدخل حيز التنفيذ في سريلانكا

السبت 13/مارس/2021 - 07:37 م
الإرهاب
الإرهاب
وكالات
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أعلنت سريلانكا السبت، دخول أحكام قانون مكافحة الإرهاب حيز التنفيذ من أجل مكافحة التطرف الديني والتدابير التي تمنح الحكومة سلطات واسعة تسمح بحجز المشتبه بهم لمدة تصل إلى سنتين بغاية "نزع التطرف".

وقالت الحكومة إنها تستعد لحظر البرقع، مما يجعل الحظر المؤقت، الذي فُرض في أبريل 2019 في أعقاب التفجيرات الدامية المنسوبة إلى الجهاديين، نهائيا.

وقرر الرئيس السريلانكي غوتابايا راجاباكسا فرض تدابير بموجب قانون مكافحة الإرهاب تسمح باعتقال أي شخص يشتبه بضلوعه في "أعمال عنف أو نزاع بين الأديان أو بين الأعراق أو بين الطوائف، أو كن مشاعر العداء أو العدوانية بين المجتمعات المختلفة".

تندرج هذه الأحكام، التي دخلت حيز التنفيذ الجمعة، ضمن قانون الحد من الإرهاب، الذي دعت منظمات حقوق الإنسان مرارًا إلى إلغائه.

وعدت الحكومة السابقة، التي فاز عليها حزب راجاباكسا في انتخابات 2019، بإلغاء القانون بعد أن أقرت أنه يهدد الحريات الفردية، لكنها لم تفعل ذلك.

كما أعلن راجاباكسا، الذي تولى السلطة بعد أن تعهد بالتغلب على التطرف الإسلامي، عن تدابير "نزع التطرف ضد الفكر الديني المتطرف العنيف، وفق البنود التي نُشرت في الجريدة الرسمية السبت.

أعلن وزير الأمن العام ساراث ويراسيكيرا، من جهته، السبت التوقيع على نص يحظر البرقع، الذي ينتظر موافقة مجلس الوزراء والبرلمان، حيث يمكن للحكومة أن تنال موافقة ثلثي النواب.

وقال ويراسيكيرا للصحفيين في كولومبو "إن البرقع يضر بشكل مباشر بأمننا القومي". مشيرا إلى أن هذا الزي "ظهر في سريلانكا مؤخرًا. إنه رمز لتطرفهم الديني".

لجأت حكومة سريلانكا إلى قوانين حالة الطوارئ لفرض حظر مؤقت على النقاب بعد التفجيرات التي استهدفت ثلاث كنائس وفنادق أودت بحياة 279 شخصًا في أبريل 2019.

والبرقع هو زي غير شائع في سريلانكا، البلد الذي تقطنه أغلبية بوذية، حيث يمثل المسلمون 10% فقط من السكان البالغ عددهم 21 مليون نسمة.

لا تستهدف القواعد الجديدة التطرف الإسلامي فحسب، بل يمكن تطبيقها على أي جماعة دينية، بحسب الحكومة.

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