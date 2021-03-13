الأردن يسجل 4144 إصابة و61 وفاة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، السبت، تسجيل 4144 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة منذ بداية الجائحة إلى نحو 469 ألف حالة.وذكرت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية أنه تم تسجيل 61 حالة وفاة جديدة، ليبلغ أعداد حالات الوفاة 5285 حالة.وأشارت إلى أن عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم بلغ 4594 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 390 ألفا و127 حالة.