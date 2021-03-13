إصابة طفل سقط من الطابق الخامس أثناء لهوه بحلوان

إصابة طفل سقط من الطابق الخامس أثناء لهوه بحلوان
السبت 13/مارس/2021 - 08:05 م
هدير مصطفيطباعة
أصيب طفل بإصابات خطيرة إثر سقوطه من الطابق الخامس أثناء قيامه باللهو فى شرفة منزله بمنطقة حلوان.
تلقى قسم شرطة حلوان إشارة من مستشفى قصرالعيني بوصول الطفل أبو عبيده م، ٨ سنوات، طالب بالصف الثاني الابتدائي ومصاب اشتباه نزيف داخلي بالبطن والصدر وغيبوبة إثر ادعاء سقوطه من شرفة منزله بعاليه المكون من 5 طوابق، حيث سقط من شرفة الطابق الخامس مما أدى إلى إصابته.
وبسؤال جدته لوالده "نبوية م"، ٦٠ سنة، ربة منزل، أفادت بوجود الطفل المصاب بمفرده داخل المنزل وسقوطه من شرفة بلكونة الطابق الخامس أثناء قيامه باللهو مما أدى لإصابته.
وبسؤال والد الطفل محمد م، ٣٥ سنة، أيد ما جاء بالفحص وما جاء بأقوال والدته، وأضاف بتواجد الطفل بمفرده لتواجده بالعمل وقيام والدته بشراء مستلزمات المنزل، ولا يتهم أحدًا بالواقعة جنائيًا، وجارٍ تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة لتولي التحقيق.
تلقى قسم شرطة حلوان إشارة من مستشفى قصرالعيني بوصول الطفل أبو عبيده م، ٨ سنوات، طالب بالصف الثاني الابتدائي ومصاب اشتباه نزيف داخلي بالبطن والصدر وغيبوبة إثر ادعاء سقوطه من شرفة منزله بعاليه المكون من 5 طوابق، حيث سقط من شرفة الطابق الخامس مما أدى إلى إصابته.
وبسؤال جدته لوالده "نبوية م"، ٦٠ سنة، ربة منزل، أفادت بوجود الطفل المصاب بمفرده داخل المنزل وسقوطه من شرفة بلكونة الطابق الخامس أثناء قيامه باللهو مما أدى لإصابته.
وبسؤال والد الطفل محمد م، ٣٥ سنة، أيد ما جاء بالفحص وما جاء بأقوال والدته، وأضاف بتواجد الطفل بمفرده لتواجده بالعمل وقيام والدته بشراء مستلزمات المنزل، ولا يتهم أحدًا بالواقعة جنائيًا، وجارٍ تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة لتولي التحقيق.