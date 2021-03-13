إصابة طفل سقط من الطابق الخامس أثناء لهوه بحلوان

أصيب طفل بإصابات خطيرة إثر سقوطه من الطابق الخامس أثناء قيامه باللهو فى شرفة منزله بمنطقة حلوان.تلقى قسم شرطة حلوان إشارة من مستشفى قصرالعيني بوصول الطفل أبو عبيده م، ٨ سنوات، طالب بالصف الثاني الابتدائي ومصاب اشتباه نزيف داخلي بالبطن والصدر وغيبوبة إثر ادعاء سقوطه من شرفة منزله بعاليه المكون من 5 طوابق، حيث سقط من شرفة الطابق الخامس مما أدى إلى إصابته.وبسؤال جدته لوالده "نبوية م"، ٦٠ سنة، ربة منزل، أفادت بوجود الطفل المصاب بمفرده داخل المنزل وسقوطه من شرفة بلكونة الطابق الخامس أثناء قيامه باللهو مما أدى لإصابته.وبسؤال والد الطفل محمد م، ٣٥ سنة، أيد ما جاء بالفحص وما جاء بأقوال والدته، وأضاف بتواجد الطفل بمفرده لتواجده بالعمل وقيام والدته بشراء مستلزمات المنزل، ولا يتهم أحدًا بالواقعة جنائيًا، وجارٍ تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة لتولي التحقيق.