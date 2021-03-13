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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس وزراء الأردن: الحكومة تتحمل مسئولية حادث السلط الطبي

السبت 13/مارس/2021 - 07:28 م
الدكتور بشر الخصاونة
الدكتور بشر الخصاونة
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أكد رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة أن الحكومة تتحمل كامل المسئولية جراء حادثة مستشفى السلط الأليمة، مشيرًا إلى أن ما حدث أمر جلل ولا يمكن التواري عن تحمل المسئولية تجاهه.

وشهد مستشفى السلط الحكومي حادثًا مأساويًا، حيث انقطع الأكسجين عن المرضى؛ ما أسفر عن وفاة 6 أشخاص، فيما تفقد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني المستشفى، واستمع لآخر مستجدات الوضع هناك، وتم الوقوف على ملابسات الحادث.

وقال «الخصاونة» في إيجاز صحفي أوردته وكالة الأنباء الأردنية اليوم السبت: إن وفاة أردني واحد نتيجة التقصير لا يمكن تبريره، مبينًا أن ثقة الأردنيين بالحكومة تعمقت بفعل إصلاح الإدارة التنفيذية.

وأكد أن الملك عبدالله الثاني قد غضب نتيجة التقصير، وامتزج الغضب بالخجل نتيجة التقصير، واتخذ قرارات بقبول استقالة وزير الصحة، وإقالة مدير مستشفى السلط الحكومي ووقف مدير صحة البلقاء عن العمل لحين انتهاء التحقيق.

أشار إلى أن الملك عبدالله الثاني أوعز بتشكيل لجنة لدراسة ملف مستشفى السلط الحكومي والتحقيق به، وما حدث كان خطأ جسيمًا وغير مبرر وغير مقبول.. لافتًا إلى أن فكرة انقطاع الأكسجين لا تصح ولا يمكن القبول بها.

وشدد على أنه تم إعلان حالة الطوارئ في كل المستشفيات الحكومية، للتأكّد من سلامة الإجراءات لحماية صحّة المواطنين.

كان وزير الصحة الأردني الدكتور نذير عبيدات قد أعلن استقالته من منصبه على خلفية حادثة انقطاع الأكسجين لمدة ساعة عن المستشفى جراء انتهاء المخزون، مشيرًا إلى أنه يتحمل مسئولية ما جرى.

وقال عبيدات: "حدث انقطاع للأكسجين لمدة ساعة عن أقسام العناية المركزة في المستشفى، وتم اتخاذ عدد من الإجراءات منها وضع أكسجين بديل، ولكن نتيجة هذا الخلل حدثت 6 وفيات، والتحقيق ما زال جاريًا".

يذكر أن رئيس الوزراء الأردني قد وجّه في وقت سابق اليوم بإجراء تحقيق فوري في حادثة انقطاع الأكسجين عن المستشفى.

وشدد «الخصاونة» على أنّ التحقيق سيكون واضحًا وشفّافًا وشاملً،ا وستعلن كلّ تفاصيله على الملأ.

وأشار إلى أنّه طلب من رئيس المجلس القضائي إجراء تحقيق عن طريق النيابة العامّة، وإصدار نتائج تحقيقاتها بشكل مستقل وواضح لضمان سلامة التحقيقات ونزاهتها.

وأشار رئيس الوزراء إلى ضرورة أن يتحمّل كل من تقع عليه المسئوليّة في حال ثبوتها، والتبعات التي تطاله وفق أحكام القانون.

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