خالد الطوخى يكتب: المصريون فى الخارج الانتماء للوطن ليس مجرد كلمة

من الأحداث المهمة التى حرصتُ على متابعتها ورصدتها بشكل دقيق، خلال الأيام القليلة الماضية، كانت الجلسة الحوارية حول ملف أوراق المصريين بالخارج، التى أقامها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بدعوة من الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس، وبحضور السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وعدد من كبار الكتّاب الصحفيين والإعلاميين.والحق يقال، فإن أهمية هذه الجلسة الحوارية لم تكن فى اختيار الموضوع وحسب، بل فى كونها تأتى ضمن الكثير من الخطوات المهمة التى تقوم بها وزارة الهجرة من أجل خدمة أبنائنا المصريين فى الخارج، وتعريفهم بمصر الحقيقية، وإبراز النهضة الشاملة والتنمية الحقيقية التى شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة، وكان شعار هذه الأنشطة أن الانتماء للوطن ليس مجرد كلمة، أو شعارًا، بل هو حب الوطن الذى يجرى فى العروق مجرى الدم، وهو ما تعكسه الوزارة فى العديد من الأنشطة التى تنفذها، حيث تعمل على العديد من المبادرات التى كانت محل مطالبات مجتمعية خلال السنوات الماضية، والتى تستهدف فى المقام الأول التعامل مع أبنائنا المصريين من الجيلين الثانى والثالث وربطهم بمصر، لأن الجيل الأول يأتى إلى مصر بمنتهى الحنين والاشتياق.فجميع الشواهد تشير إلى أن المصريين بالخارج يهتمون بأخبار مصر ويرصدون كل كبيرة وصغيرة تحدث فى البلاد، وهو ما يستوجب ضرورة المحافظة على الرابط بين الأجيال الجديدة والوطن من خلال تنظيم زيارات لمصر، خاصة فى المعالم والمناطق الأثرية، ليعرفوا مدى عظمة بلدهم، ويشاهدوا بأنفسهم حضارتهم القديمة.واللافت للنظر أن الجميع يشعر بالجهد المبذول من وزارة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج فى العديد من الملفات المهمة التى وصل صداها للخارج، إيمانًا بأن المصريين بالخارج خط دفاع مهم لهذا الوطن، الأمر الذى يتطلب ضرورة إلقاء الضوء على أن إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسى قرار عودة وزارة الهجرة جاء انطلاقًا من إيمان الدولة بأهمية أبناء مصر بالخارج كقوة دبلوماسية ناعمة تؤثر فى نقل صورة مصر الصحيحة عالميًا.فهناك جهود كثيرة لوزارة الهجرة فى ملف الجيلين الثانى والثالث من شباب المصريين بالخارج، والعمل على احتواء هذه الفئة المهمة المعرضة بشكل مستمر لمحاولات استقطاب متعددة فى مجتمعاتهم بالخارج، فقد تم تنظيم نحو ٢٤ ملتقى لهم، تضمنت التعريف بالأمن القومى، وتحديدًا بالتعاون مع وزارة الدفاع، وأكاديمية ناصر العسكرية، وتسليط الضوء على تحديات الدولة المصرية خلال الوقت الراهن، إلى جانب الاطلاع على جهود الدولة فى الحفاظ على حقوق المرأة، وعلى الجانب التشريعى المتمثل فى البرلمان بجانب معسكرات الجيلين الرابع والخامس التى تنظمها الوزارة للأطفال من أبناء المصريين بالخارج، والتى تتضمن أنشطة وألعابًا ومسابقات، وذلك رفقة عدد من أبناء الشهداء، وهذا الأمر فى تقديرى الشخصى فى غاية الأهمية، لأن شبابنا بالخارج هم سفراؤنا للتعريف بقضايا الدولة المصرية المختلفة، وهم يمثلون أيضًا صوتنا بالخارج الذى يتولى توضيح إنجازات الدولة المصرية التى تتحقق للارتقاء بالمواطن المصرى، بما يعكس إيمان الدولة المصرية بهذه الشريحة من الشباب وقدرتها على المشاركة فى دعم القضايا الوطنية والترويج لصورة مصر بالخارج، وهذا ما جعل وزارة الهجرة تطلق الاستراتيجية الوطنية لشباب الدارسين بالخارج، وما أسفرت عنه من إطلاق «مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج»، بهدف تيسير مهمة الاطلاع على كل ما يجرى وربطهم بقضايا الوطن ورؤية ملف تمكين الشباب فى مصر.وفى هذا الاتجاه نجد وزارة الهجرة قد أطلقت مبادرة «اتكلم عربى»، التى حظيت برعاية كريمة من رئيس الجمهورية، وقد جاء إطلاقها إيمانًا بأهمية ربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم، وترسيخ الهوية المصرية، وتعزيز روح الانتماء فى نفوس أبناء مصر بالخارج، خاصة أن مصر تواجه الكثير من الحروب والتحديات، من بينها حرب طمس الهوية، كما أن الشباب المصرى فى الخارج يريد من يتحدث إليه لكى ينمى لديه القيم والعادات والتقاليد والانتماء إلى الوطن، ومن هذا المنطلق تم دمج الكثير من الموضوعات الخاصة بالشأن الداخلى، مثل العادات والتقاليد والأمثال الشعبية وقبول الآخر والتعايش السلمى.من ناحية أخرى، نجد أن الدولة حريصة على حقوق هذه العمالة فى إطار الالتزام بالأطر القانونية والقواعد المنظمة داخل الدول العاملين فيها، مع الحرص على الحفاظ على كرامة المصرى فى أى مكان لأنها «خط أحمر»، وهو ما يبرز تلك الجهود التى تقوم بها وزارة الهجرة بالتنسيق مع بقية الوزارات والجهات المعنية، من أجل حل أزمة العالقين المصريين فى عدة دول، بسبب تعليق حركة الطيران عالميًا فى أعقاب انتشار جائحة فيروس «كورونا»، حيث تمت إعادة ٧٧ ألف مواطن مصرى من الخارج، ثم إطلاق مبادرة «نورت بلدك» بالتعاون مع وزارة التخطيط، من أجل استيعاب العمالة المصرية العائدة من الخارج إثر الجائحة، وإيجاد فرص عمل مناسبة لهم، فضلًا عن التعاون مع الجاليات المصرية ورجال الأعمال بالخارج ومؤسسات المجتمع المدنى، لاستضافة المصريين العالقين، وإمدادهم بالدعم اللازم لحين عودة حركة الطيران، وهو ما حدث بالفعل مؤخرًا مع المصريين العالقين فى دولة الإمارات وهم فى طريقهم إلى الكويت.ونحن نتناول جهود وزارة الهجرة والمصريين بالخارج لا بد أن نلقى الضوء على مسألة فى منتهى الأهمية، وهى أن إفريقيا هى العمق الاستراتيجى لمصر، مما يتطلب التعرف على المصريين فى هذه القارة، وخير مثال للجانب الإيجابى للمصريين فى إفريقيا هناك دكتور كمال إبراهيم، أستاذ أمراض العظام والعمود الفقرى على مستوى العالم، حيث أنشأ أول مركز فى إثيوبيا لعلاج أمراض العظام والعمود الفقرى لمساعدة المواطنين فى إفريقيا على تخطى تلك الآلام والتخفيف عنهم، كما يقوم بتدريب الأطباء الإثيوبيين، وكذلك الدور الرائد الذى يقوم به الدكتور مجدى يعقوب فى علاج أمراض القلب بمركزه الطبى فى إثيوبيا، علاوة على اثنتين من المصريات الناجحات فى إفريقيا، وهما سارة الأمين، وصوفى الديهى.ومما لا شك فيه أن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بكل شرائح المصريين بالخارج، وعلى رأسها الجيلان الثانى والثالث من أبناء المصريين بالخارج، حيث تحرص دائمًا من خلال وزارة الهجرة على تعظيم فكرة ربطهم بالوطن عن طريق الملتقيات المتنوعة التى تنظمها الوزارة، وتستهدف من خلالها هذه الشريحة، فالاهتمام بالأجيال الصاعدة أمر فى منتهى الأهمية ويبرز دور الدولة فى تحصين أبنائنا بالخارج من الوقوع فى فخ الأفكار المتطرفة والمنحرفة؛ لذلك فإننى أرى أنه لا بد من الاستمرار فى خطط التوعية الدائمة لهذه الشريحة من خلال ملتقيات الجيلين الثانى والثالث، وكذلك معسكرات أبناء المصريين بالخارج من المرحلة العمرية من ٦ إلى ١٢ عامًا، مع التركيز على مفاهيم الأمن القومى بالشكل الذى يتناسب مع تفكير وإدراك هذه الفئات العمرية.كما أرى أيضًا ضرورة الاهتمام بالعلماء والخبراء المصريين بالخارج، وهو ما تم تجسيده بالفعل من خلال تنظيم سلسلة مؤتمرات تحت عنوان «مصر تستطيع»، فى إطار الجهود المبذولة فى سبيل الاستفادة القصوى من علمائنا وخبرائنا بالخارج فى المشروعات القومية المختلفة التى تقوم عليها الدولة فى المرحلة الحالية، فقد شهدت الفترات السابقة تعاونًا مثمرًا بين علمائنا بالخارج وعدد من الوزارات المعنية بهذه المشروعات، من بينها وزارة الإنتاج الحربى، باعتبار أن علماء مصر بالخارج جزء أصيل من بناء هذا الوطن.