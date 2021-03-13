ربة منزل تشعل النيران في نفسها بحلوان

أشعلت ربة منزل النار في جسدها بمنطقة عرب غنيم بحلوان بسبب خلافات زوجية.البداية كانت بتلقي المقدم محمد السيسي رئيس مباحث حلوان، بلاغًا من مستشفى النصر العمالي يفيد بوصول سيدة في العقد الثالث من عمرها مصابة بحروق بالغة، بالانتقال والفحص تبين وصول ربة منزل عمرها 26 سنة حرقت نفسها بجاز بسبب خلافات مع زوجها داخل شقة والدها بعرب غنيم بحلوان.وبإخطار اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، أمر بتحرير المحضر اللازم وإحالته للنيابة العامة لتولي التحقيقات.