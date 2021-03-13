رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 13 مارس 2021 الموافق 29 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جسات أرضية لبدء توصيل الصرف الصحي بشوارع طوخ الخيل بالمنيا

السبت 13/مارس/2021 - 07:51 م
توصيل الصرف الصحي
توصيل الصرف الصحي بشوارع طوخ الخيل بالمنيا
المنيا ـ على حسين
طباعة
أجرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا جسات أرضية بشوارع قرية طوخ الخيل؛ تمهيدا لبدء أعمال الحفر لتوصيل الصرف الصحي ضمن خطة الدولة لتوصيل الصرف الصحي للقرى المحرومة.

وأوضح رضا مصطفى رئيس الوحدة المحلية لقرية طوخ الخيل، إنه تم عمل الإجراءات القانونية اللازمة لبدء التنفيذ ضمن خطة الدولة لتوصيل الصرف الصحى للقرى المحرومة، وأن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم وتخفيف العبء عن كاهلهم.

من ناحيته شدد العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، علي ضرورة الإسراع فى تنفيذ مشروعات البنية التحتية، وتقديم الدعم الكامل بسرعة إنهاء الأعمال حتى يشعر المواطنون بالجهود المبذولة لتوفير حياةكريمة لهم.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

مدبولى يكلف بعدم إصدار أى تصاريح بناء أو هدم فى نطاق القاهرة التاريخية

التعليم تعلن رابط الحصول على نتيجة «اولى وتانية ثانوى» للترم الثاني 2021

أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 13-3-2021

موعد اول يوم شعبان 2021 وفضل الصيام فيه

الصور

image description

طرح بيع 25 وحدة سكنية لصندق الإسكان الاقتصادى بدمياط

image description

«مهندسين أسيوط» تناقش اضطراب التوحد والاكتشاف المبكر للمرض ونفي الخرافات

image description

محافظ أسيوط: طلاب ومعلمى مدارس التعليم الفنى طوروا كورنيش النيل

image description

محافظ أسيوط يتابع أعمال تغطية وتبطين ترعة بني فيز (صور)

image description

محافظ أسيوط يتفقد مستشفى صدفا المركزى (صور)

الأكثر قراءة

مدبولى يكلف بعدم إصدار أى تصاريح بناء أو هدم فى نطاق القاهرة التاريخية

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2021

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2021 بالاسم ورقم الجلوس

«5 أشخاص اقتحموا شقتها».. تفاصيل مصرع سيدة السلام

إنفوجراف

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

توزيع منهج شهر مارس 2021 للصف الخامس الابتدائي

مواعيد معرض زهور الربيع 2021 بعد افتتاحه اليوم السبت

كندا: إعطاء 2.8 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا

تايلاند تحتفل بعيد الفيل وتأمل في عودة السياح الأجانب

أيام زمان

«الوحدة قتلانى».. اعترافات نجوى فؤاد عن حياتها

سامي السلاموني: في فيلم «ملل» كانت خبرتي ناقصة كمخرج

«شراء الأدوية الجديدة».. أغرب الحكايات عن محمد القصبجي

«لا تتميز عني».. كواليس الغيرة الفنية بين ماجدة الصباحي وفاتن حمامة

مقالات الرأي
ماجد حبته
الإيد الممدودة
د.أحمد الخميسى
دينيس سميث.. الأجندة الخفية للعولمة
صفوت البياضي
البيت المنقسم على ذاته.. يخرب
د.كريمة الحفناوى
باقة من الزهور فى ذكرى رحيل هوجو شافيز
المزيد

الثقافة

رباب كساب: بدأت في «علي جبل يشكر» 2014 وأخذت وقتًا في البحث

أشرف عويس: نشر «على جبل يشكر» هو حالة في حد ذاته

أحمد المريخي: «على جبل يشكر» مشغولة بالحنين للمكان

بدء مناقشة «على جبل يشكر» للروائية رباب كساب (صور)