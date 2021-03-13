جسات أرضية لبدء توصيل الصرف الصحي بشوارع طوخ الخيل بالمنيا

أجرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا جسات أرضية بشوارع قرية طوخ الخيل؛ تمهيدا لبدء أعمال الحفر لتوصيل الصرف الصحي ضمن خطة الدولة لتوصيل الصرف الصحي للقرى المحرومة.وأوضح رضا مصطفى رئيس الوحدة المحلية لقرية طوخ الخيل، إنه تم عمل الإجراءات القانونية اللازمة لبدء التنفيذ ضمن خطة الدولة لتوصيل الصرف الصحى للقرى المحرومة، وأن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم وتخفيف العبء عن كاهلهم.من ناحيته شدد العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، علي ضرورة الإسراع فى تنفيذ مشروعات البنية التحتية، وتقديم الدعم الكامل بسرعة إنهاء الأعمال حتى يشعر المواطنون بالجهود المبذولة لتوفير حياةكريمة لهم.