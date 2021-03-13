الأرجنتين تسجل 7849 إصابة بكورونا

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية عن أنه تم تسجيل ٧٨٤٩ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩) في الأرجنتين خلال الـ٢٤ ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى مليونين و١٨٥ ألفًا و٧٤٧ حالة.وأفادت الجامعة حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني السبت بأنه تم تسجيل ٨٥ حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى ٥٣ ألفًا و٥٧٨ حالة.وأشارت الجامعة إلى أن ٣٧٨ ألفًا و٦٦٢ شخصًا تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا في الأرجنتين.