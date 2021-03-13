أحمد المريخي: «على جبل يشكر» مشغولة بالحنين للمكان

قال الكاتب الصحفي والشاعر أحمد المريخي إن رباب كساب في روايتها على جبل يشكر الصادرة حديثًا عن دار النسيم لم تفقد عبر كتابتها معنى الحب بمعناه الواسع الذي تم اختزاله واستهلاكه في أشياء مبتذلة.أضاف المريخي، خلال حفل مناقشة وتوقيع رواية "على جبل يشكر" لرباب كساب:"الرواية مشغولة بالحنين إلى المكان وليس ذلك للتذكر والبكاء، ولمن هو ذلك الحنين المجدد للطاقة حتى لانفقد ذواتنا.ولفت عبر تقديمه للفعالية إلى أن رواية على جبل يشكر هى الأولى للروائية رباب كساب، مؤكدًا أهمية ما تقدمه دار النسيم عبر كتّابها المتحققين إلى جوار الوجوه الجديدة، شاكرًا بيت فاطم لاستضافته حفل توقيع الرواية التي على جبل يشكر.جاء ذلك بحضور العديد من الشخصيات منهم الناقد المسرحي محمد الروبي، والناقد جمال الطيب، والشاعر والناشر أشرف عويس مدير دار التسنيم للنشر والتوزيع.