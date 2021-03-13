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السبت 13 مارس 2021 الموافق 29 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تأجيل محاكمة سائق بتهمة قتل مواطن في دار السلام

السبت 13/مارس/2021 - 07:38 م
محكمة
محكمة
عادل عبد العال
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قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، تأجيل محاكمة سائق بتهمة قتل مواطن بسبب الخلاف على تعاطي المخدرات في دار السلام، لجلسة الأسبوع الثاني من شهر أبريل.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار أبوبكر عوض الله، وعضوية المستشارين مصطفى معوض وهشام الدرندلي ومحمد عمارة، وأمانة سر محمد طه وتامر حماد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة عن قيام المتهم يحيي.م، سائق بجرح المجني عليه محمد.ش، عمدًا حال حضوره مسكن الأخير ونشوب مشادة كلامية بينهما تطورت لشجار استل على إثرها سلاحًا أبيض سكين من مسكن ضحيته، قاصدًا إحداث إصابته بغير نية إزهاق روحه، فكال له طعنة استقرت في صدره فأحدثت إصابته والتي أفضت إلى موته.

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