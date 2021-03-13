محافظ الوادي الجديد يلتقي أعضاء مجلس الأمناء والمعلمين بالمحافظة

عقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، لقاءََ مع أعضاء مجلس الأمناء والمعلمين بالمحافظة في أول اجتماع بعد تشكيله، وذلك لعرض الرؤى والأفكار لخدمة جموع المعلمين بالمحافظة.وأكد المحافظ أهمية تمثيل جميع المراكز بالمجلس ووضع خطة عمل على مستوى المحافظة والمراكز وتقييم دور المجلس وأدائه دورياََ، كما أشار إلى ضرورة التنسيق بين المجلس وهيئة الأبنية التعليمية لوضع خطة الصيانة والتطوير للمنشآت التعليمية وفقًا للاحتياجات والأولويات، وكذلك تبني ورعاية النابغين والمتفوقين من الطلاب وتشجعيهم على مواصلة التفوق.وفي ختام اللقاء، كرم محافظ الوادي الجديد، رئيس مجلس الأمناء السابق موجهاََ الشكر والتقدير للمجلس على دوره خلال الفترة الماضية.