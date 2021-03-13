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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الإسكندرية الثانية على مستوى الجمهورية في تغطية حملة تحصين الماشية

السبت 13/مارس/2021 - 06:37 م
الطب البيطري
الطب البيطري
هبه عويضه
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هنأ اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مديرية الطب البيطري بقيادة الدكتور يوسف عبد الحميد شباط، على حصول محافظة الإسكندرية على المركز الثاني على مستوى 27 محافظة من محافظات الجمهورية من حيث نسبة تغطية الحملة القومية الاولى لعام 2021 لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، حيث تم تحصين حوالي 130 الف حيوان منذ بدء الحملة حتى نهاية الحملة.

وأكد الشريف، على اهتمام محافظة الإسكندرية بتنمية الثروة الحيوانية بالمحافظة، وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، والعمل على زيادة إنتاجياتها لتلبية احتياجاتها، مشيرا الى انه تم تكليف مديرية الطب البيطري في المحافظة بتكثيف حملات تحصين الماشية للقضاء على مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع للحفاظ على ثروتنا الحيوانية، يأتي هذا في إطار تعظيم موارد المحافظة واستغلالها الاستغلال الأمثل.

ومن جانبه؛ أوضح الدكتور يوسف عبد الحميد شباط ان المديرية قامت بتحصين حوالي 130 الف حيوان منذ بدأ الحملة القومية وحتي تاريخ انتهاء الحملة، لافتا الى انه تم تحصين عدد 100273 أبقار وجاموس وهذا يمثل 100% من إجمالي المستهدف من الحملة، وعدد 30163 أغنام وماعز وهذا يمثل 95% من إجمالي المستهدف من الحملة، مشيرا الى ان مرض الحمي القلاعية ومرض الوادي المتصدع والتسمم الدموي من الامراض المشتركة بين الانسان والحيوان، وأن هذه لحملات التي يتم تكرارها كل ٤ أشهر تستهدف أن تكون مصر خاليه تماما من هذه الامراض في عام ٢٠٢٣.

ومن الجدير بالذكر؛ انه خلال الحملة القومية لتحصين المواشي في الإسكندرية؛ تم تحصين عدد 16244حيوان في ادارة أبيس البيطرية، اما بالنسبة لإدارة العامرية البيطرية فقد تم تحصين 48465 رأس، وبالنسبة لإدارة برج العرب البيطرية تم تحصين 34513 رأس، وفي الإدارة المعمورة البيطرية تم تحصين 9104 رأس ماشية، وفي الإدارة خورشيد البيطرية تم تحصين 2881 رأس ماشية،وفي الإدارة وسط البيطرية تم تحصين 19229 رأس ماشية.

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