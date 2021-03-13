محمد رحيم يعلن عن مفاجأة لجمهوره خلال ماراثون رمضان

قال محمد رحيم: إنه مشغول هذه الأيام بعدة أعمال غنائية خاصة مقرر مشاركتها في الماراثون الرمضاني المقبل.أضاف «رحيم» لـ"الدستور"، أنه يتواجد الفترة الحالية داخل الاستوديو بشكل شبه يومي، حيث يعمل على عدد من الأعمال الموسيقية والغنائية الخاصة بأعمال دراما رمضان 2021، مؤكدًا أنه سيفاجئ الجمهور خلال شهر رمضان بعدد من الأعمال الغنائية والموسيقية، متمنيًا أن تنال إعجاب الجمهور.كان «رحيم» قد حقق نجاحًا كبيرًا الأيام الماضية بأغنية «يا مستعجل فراقى» للمطرب محمد ثروت، وهى من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان وتوزيع محمد رحيم، بينما قام بإخراج الكليب الجديد نجل النجم محمد ثروت، المخرج أحمد ثروت.