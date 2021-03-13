محافظ مطروح ومدير الأمن يفتتحان أعمال تطوير مرور الحمام

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم السبت، يرافقه اللواء عماد الكدواني مدير أمن مطروح، أعمال تطوير قسم مرور الحمام، وذلك بحضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.وقامت مرور الحمام بعرض فيديو قصير عن الوحدة قبل وبعد التطوير.وتفقد محافظ مطروح، قسم المرور بعد تطويرها مشيدا بأعمال التطوير موجها بالالتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية خلال التعامل مع المواطنين؛ للوقاية من كورونا وحسن التعامل معهم.ووجه محافظ مطروح لرئيس مجلس ومدينة الحمام بطلاء واجهه إحدي العمارات السكنية الكائنة بجانب وحدة مرور الحمام والحفاظ علي النظافة العامة.