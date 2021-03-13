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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

طلائع الإسكندرية تفوز بمسابقة الفنون والتميز الكشفي على مستوى الجمهورية

السبت 13/مارس/2021 - 07:19 م
طلائع الإسكندرية
طلائع الإسكندرية
هبه عويضه
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هنأ اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة صفاء الشريف، لفوز طلائع مراكز شباب الإسكندرية (الفرق الفنية والكشفية) على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية، وذلك في المسابقة القومية التى نظمتها وزراة الشباب والرياضة لعام ٢٠٢١

وأكد المحافظ على دعمه الكامل لجميع الأنشطة الرياضية والفنية التى تهدف إلى توظيف طاقة النشء والشباب السكندري بشكل إيجابي يفيدهم، لافتا إلى أن الشباب هو مستقبل الوطن، كما أن الدولة بجميع أجهزتها تعمل جاهدة على دعم الشباب واستغلال طاقتهم بشكل فعال، وذلك من خلال تنظيم العديد من المبادرات والفاعليات مثل: مبادرة "تنشيط الرياضة بأحياء الإسكندرية "، التي تقام صباح كل يوم جمعة، كما أن هناك مشروع "1000 بنت..1000 حلم" الذي تنظمها مديرية الشباب والرياضة مع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، والذي يهدف إلى تدريب الفتايات تحت سن 14 سنة، وغيرها الكثير من الفاعليات التى تدعم بها الدولة الشباب والنشء.
الجدير بالذكر، أن الفرق الفنية حصلت على المراكز الأولى في مسابقات كنوز مصرية في مجالات (كورال، وفن تعبيري، وموسيقى وترية، ومسرح)، كما حصلت الفرق الكشفية على المراكز الأولى في مسابقات التمييز الكشفي (الكشافة، والمرشدات، والزهرات، والأشبال)، وذلك في المسابقات القومية التى نظمتها الوزارة.

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