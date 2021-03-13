أبوالعينين: الرئيس السيسي قدم نموذجًا فريدًا في مواجهة الإرهاب

وجه محمد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب، التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي كان حريصًا على تصحيح صورة الإسلام الوسطي والدفاع عن مقدسات المسلمين.وقال وكيل مجلس النواب: إن الرئيس السيسي قدم نموذجًا فريدًا في مكافحة التطرف والإرهاب وترسيخ دولة المواطنة والتسامح التي لا تميز بين المواطنين على أساس الدين أو النوع أو العرق، مشيدًا بالمبادرة التاريخية للرئيس عندما كلف كل المؤسسات العلمية والدينية في مصر بضرورة تجديد الخطاب الديني، والتصدي للتفسير المنحرف لبعض النصوص لتبرير الإرهاب.أضاف أن اختلاف الثقافات ليس سببًا للنزاع، لكن التوظيف السياسي لهده الاختلافات والاستغلال السياسي للإرهاب والتعصب هو الذى يسعي لخلق القطيعه بين الشعوب، مؤكدًا أنه لا شك أن وهناك صراعات أصبحت توظف الإرهاب لتحقيق أغراض سياسية فتأجج منها الإرهاب الذي عاني منه الكثير من الشعوب.وأشاد وكيل النواب بالدعوة إلى وضع استراتيجية جديدة للحوار بين الثقافات مؤكدًا ضرورة أن تحدد هذه الاستراتيجية مبادئ الحوار وقضاياه وأطرافه والوسائل والآليات لضمان الخروج بالحوار، ليصل للمواطن العادي والمرأة والشباب كل علي قدر ثقافته.وشدد النائب البرلماني على أن مصر دفعت ثمنًا غاليًا حتى انتصرت على الإرهاب دفاعًا عن نفسها وعن العالم كله.أضاف أبوالعينين، في كلمته خلال رئاسته الجلسة العامة الثانية اليوم بعنوان "البرلمان والحوار"، والتي يترأسها وكيل مجلس النواب ضمن فعاليات مؤتمر الأوقاف الدولي الـ31 وتنظمة وزارة الأوقاف بأحد فنادق القاهرة برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي بعنوان حوار الأديان والثقافات على مدار يومين، أن البعض كان يريد أن تكون سيناء معقل الإرهابيين، لكن قواتنا المسلحة وقفت لهم بالمرصاد وظهر الشعب المصري بتفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي لمواجهة خفافيش الظلام.وتابع: نحن كبرلمانيين لدينا واجب ومسئولية لتشجيع الحوار بين الثقافات، وترسيخ ثقافة التسامح والتعايش المشترك واحترام الآخر وتعزيز دولة المواطنة، مطالبًا البرلمانات بإصدار قوانين تحرم الإساءة للأديان والرسل كما طالب الامم المتحدة بإصدار قرارات ملزمه تجرم الإساءة للأديان أو التحريض على الكراهية والتعصب، لافتًا إلى أن بعض وسائل الإعلام الغربية تحاول الربط بين الإسلام والإرهاب".