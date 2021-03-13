أبوالعينين: الرئيس السيسي قدم نموذجًا فريدًا في مواجهة الإرهاب
السبت 13/مارس/2021 - 08:21 م
كريمة أبو زيد و السيد السعدنىطباعة
وجه محمد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب، التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي كان حريصًا على تصحيح صورة الإسلام الوسطي والدفاع عن مقدسات المسلمين.
وقال وكيل مجلس النواب: إن الرئيس السيسي قدم نموذجًا فريدًا في مكافحة التطرف والإرهاب وترسيخ دولة المواطنة والتسامح التي لا تميز بين المواطنين على أساس الدين أو النوع أو العرق، مشيدًا بالمبادرة التاريخية للرئيس عندما كلف كل المؤسسات العلمية والدينية في مصر بضرورة تجديد الخطاب الديني، والتصدي للتفسير المنحرف لبعض النصوص لتبرير الإرهاب.
أضاف أن اختلاف الثقافات ليس سببًا للنزاع، لكن التوظيف السياسي لهده الاختلافات والاستغلال السياسي للإرهاب والتعصب هو الذى يسعي لخلق القطيعه بين الشعوب، مؤكدًا أنه لا شك أن وهناك صراعات أصبحت توظف الإرهاب لتحقيق أغراض سياسية فتأجج منها الإرهاب الذي عاني منه الكثير من الشعوب.
وأشاد وكيل النواب بالدعوة إلى وضع استراتيجية جديدة للحوار بين الثقافات مؤكدًا ضرورة أن تحدد هذه الاستراتيجية مبادئ الحوار وقضاياه وأطرافه والوسائل والآليات لضمان الخروج بالحوار، ليصل للمواطن العادي والمرأة والشباب كل علي قدر ثقافته.
وشدد النائب البرلماني على أن مصر دفعت ثمنًا غاليًا حتى انتصرت على الإرهاب دفاعًا عن نفسها وعن العالم كله.
أضاف أبوالعينين، في كلمته خلال رئاسته الجلسة العامة الثانية اليوم بعنوان "البرلمان والحوار"، والتي يترأسها وكيل مجلس النواب ضمن فعاليات مؤتمر الأوقاف الدولي الـ31 وتنظمة وزارة الأوقاف بأحد فنادق القاهرة برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي بعنوان حوار الأديان والثقافات على مدار يومين، أن البعض كان يريد أن تكون سيناء معقل الإرهابيين، لكن قواتنا المسلحة وقفت لهم بالمرصاد وظهر الشعب المصري بتفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي لمواجهة خفافيش الظلام.
وتابع: نحن كبرلمانيين لدينا واجب ومسئولية لتشجيع الحوار بين الثقافات، وترسيخ ثقافة التسامح والتعايش المشترك واحترام الآخر وتعزيز دولة المواطنة، مطالبًا البرلمانات بإصدار قوانين تحرم الإساءة للأديان والرسل كما طالب الامم المتحدة بإصدار قرارات ملزمه تجرم الإساءة للأديان أو التحريض على الكراهية والتعصب، لافتًا إلى أن بعض وسائل الإعلام الغربية تحاول الربط بين الإسلام والإرهاب".
وقال وكيل مجلس النواب: إن الرئيس السيسي قدم نموذجًا فريدًا في مكافحة التطرف والإرهاب وترسيخ دولة المواطنة والتسامح التي لا تميز بين المواطنين على أساس الدين أو النوع أو العرق، مشيدًا بالمبادرة التاريخية للرئيس عندما كلف كل المؤسسات العلمية والدينية في مصر بضرورة تجديد الخطاب الديني، والتصدي للتفسير المنحرف لبعض النصوص لتبرير الإرهاب.
أضاف أن اختلاف الثقافات ليس سببًا للنزاع، لكن التوظيف السياسي لهده الاختلافات والاستغلال السياسي للإرهاب والتعصب هو الذى يسعي لخلق القطيعه بين الشعوب، مؤكدًا أنه لا شك أن وهناك صراعات أصبحت توظف الإرهاب لتحقيق أغراض سياسية فتأجج منها الإرهاب الذي عاني منه الكثير من الشعوب.
وأشاد وكيل النواب بالدعوة إلى وضع استراتيجية جديدة للحوار بين الثقافات مؤكدًا ضرورة أن تحدد هذه الاستراتيجية مبادئ الحوار وقضاياه وأطرافه والوسائل والآليات لضمان الخروج بالحوار، ليصل للمواطن العادي والمرأة والشباب كل علي قدر ثقافته.
وشدد النائب البرلماني على أن مصر دفعت ثمنًا غاليًا حتى انتصرت على الإرهاب دفاعًا عن نفسها وعن العالم كله.
أضاف أبوالعينين، في كلمته خلال رئاسته الجلسة العامة الثانية اليوم بعنوان "البرلمان والحوار"، والتي يترأسها وكيل مجلس النواب ضمن فعاليات مؤتمر الأوقاف الدولي الـ31 وتنظمة وزارة الأوقاف بأحد فنادق القاهرة برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي بعنوان حوار الأديان والثقافات على مدار يومين، أن البعض كان يريد أن تكون سيناء معقل الإرهابيين، لكن قواتنا المسلحة وقفت لهم بالمرصاد وظهر الشعب المصري بتفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي لمواجهة خفافيش الظلام.
وتابع: نحن كبرلمانيين لدينا واجب ومسئولية لتشجيع الحوار بين الثقافات، وترسيخ ثقافة التسامح والتعايش المشترك واحترام الآخر وتعزيز دولة المواطنة، مطالبًا البرلمانات بإصدار قوانين تحرم الإساءة للأديان والرسل كما طالب الامم المتحدة بإصدار قرارات ملزمه تجرم الإساءة للأديان أو التحريض على الكراهية والتعصب، لافتًا إلى أن بعض وسائل الإعلام الغربية تحاول الربط بين الإسلام والإرهاب".