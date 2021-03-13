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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الصحة الإيفواري يؤكد جودة لقاح أسترازينيكا

السبت 13/مارس/2021 - 06:33 م
لقاح أسترازينيكا
لقاح أسترازينيكا
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أعطى آكا أويلي وزير الصحة والنظافة العامة في كوت ديفوار، اليوم السبت، ضمانات بشأن جودة اللقاح ضد كوفيد 19، أسترازينيكا، الذي تم الحصول عليه بفضل آلية كوفاكس لمساعدة البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل في الحصول على جرعات آمنة وفعالة من اللقاح الممول من المانحين.

وقال الوزير في تصريح اليوم: "بصرف النظر عن جميع التنبيهات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والسلطات التنظيمية القوية (الوكالات الأوروبية، والسلطات الصحية الهندية)، فإن حملة التطعيم يمكنها الاستمرار في كوت ديفوار بأمان تام".

وأضاف مطمئنا الشعب الإيفواري: "لقد اتخذت الحكومة إجراءات مراقبة نشطة للكشف عن أي آثار جانبية محتملة من لقاح أسترازينيكا وذلك عقب قرار السلطات الدنماركية والدول الأوروبية الأخرى بوقف حملة التطعيم بلقاح أسترازينيكا كإجراء احترازي بسبب حدوث جلطات دموية لدى الأشخاص الملقحين، بما في ذلك حالة وفاة واحدة.

وأفاد وزير الصحة الإيفواري: بأن اللقاح المستخدم في ساحل العاج لا يأتي من نفس مصنع اللقاح المستخدم في البلدان الأوروبية المعنية ودعا الأطقم الطبية وقوات الدفاع والأمن والمدرسين والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة إلى الذهاب إلى المراكز الصحية للحصول على التطعيم مجانًا.

يشار إلى أن الوكالة الأوروبية أكدت أن فوائد اللقاح تفوق المخاطر وأن العديد من حالات الانصمام الخثاري (تكون الجلطة في مجرى الدم) في أولئك الذين تم تلقيحهم كانت أقل من تلك التي لوحظت لدى عامة السكان.

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