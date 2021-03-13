اللهم بلغنا رمضان.. غدًا غرة شهر شعبان لعام 1442 هجريًا



وتحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتِ رؤية هلالِ شهر شعبان لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ واثنين وأربعين هجريًّا بِالعَيْن المجردةِ.



وعلى ذلك تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن اليومَ السبت الموافق الثاالث عشر من شهر مارس لعام ألفين وواحد وعشرين ميلاديًّا هو آخر أيام شهر رجب لعام ألفٍ وأربعمائةٍ واثنين وأربعين هجريًّا، وأن غدا الأحد الموافق الرابع عشر من شهر مارس هو أول أيام شهر شعبان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ واثنين وأربعين هجريًّا.





وبهذه المناسبةِ الكريمةِ تقدم الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، متمنيا له دوام الصحة والعافية، كما تقدم بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.



وكان المعهد القومي للبحوث الفلكية أصدر بيانا خاصًا بموعد هلال شهر شعبان، حيث يولد الهلال مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثانية عشرة و21 دقيقة صباحًا بتوقيت القاهرة المحلي اليوم السبـت 29 من رجب 1442هـ الموافق 1332021م (يوم الرؤية).



من جانبه أوضح الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد، أن هلال شهر شعبان الجديد سيبقى في سماء كل من مكة المكرمة لمدة 8 دقائق، والقاهرة لمدة 6 دقائق، وذلك بعد غروب شمس يوم الرؤية.



وبالنسبة لباقي محافظات جمهورية مصر العربية فيبقى هلال شهر شعبان الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (5- 8 دقائق) ويبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس في سماء المدن ‏العربية والإسلامية لمدد تتراوح بين (1- 17دقيقة)، ما عدا طهران بإيران التي يغرب فيها الهلال مع غروب الشمس.



وأوضح، أن غرة شهر شعبان 1442هـ فلكيا غدا يوم الأحد1432021م. وبهذه المناسبةِ الكريمةِ تقدم الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، متمنيا له دوام الصحة والعافية، كما تقدم بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.وكان المعهد القومي للبحوث الفلكية أصدر بيانا خاصًا بموعد هلال شهر شعبان، حيث يولد الهلال مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثانية عشرة و21 دقيقة صباحًا بتوقيت القاهرة المحلي اليوم السبـت 29 من رجب 1442هـ الموافق 1332021م (يوم الرؤية).من جانبه أوضح الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد، أن هلال شهر شعبان الجديد سيبقى في سماء كل من مكة المكرمة لمدة 8 دقائق، والقاهرة لمدة 6 دقائق، وذلك بعد غروب شمس يوم الرؤية.وبالنسبة لباقي محافظات جمهورية مصر العربية فيبقى هلال شهر شعبان الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (5- 8 دقائق) ويبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس في سماء المدن ‏العربية والإسلامية لمدد تتراوح بين (1- 17دقيقة)، ما عدا طهران بإيران التي يغرب فيها الهلال مع غروب الشمس.وأوضح، أن غرة شهر شعبان 1442هـ فلكيا غدا يوم الأحد1432021م.

أعلنت دار الإفتاء، أنها استطلعَت هلالَ شهرِ شعبان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ واثنين وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس اليوم السبت التاسعِ والعشرين من شهر رجب لعام ألفٍ وأربعمائةٍ واثنين وأربعين هجريًّا، الموافق الثالث عشر من شهر مارس لعام ألفين وواحد وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ التابعة لها والمنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.