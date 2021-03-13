إزالة حالتي تعدٍ بالبناء ورفع 7 أطنان قمامة ببني محمد سلطان بالمنيا

أزالت الوحدة المحلية لقرية بني محمد سلطان التابعة لمركز ومدينة المنيا اليوم حالتي تعد بالبناء المخالف بدون ترخيص في المهد، وقامت بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين كما قامت برفع 7 أطنان مخلفات وقمامة وأتربة خلال حملة نظافة.قال محمد على جاد رئيس الوحدة المحلية لقرية بنى محمد سلطان، إنه فى ضوء تنفيذ توجيهات العميد محمد صلاح ابوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا بالمتابعة المستمرة وعلى مدار الساعة لأعمال التنظيم، ووقف أى عمل مخالف فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، تمت إزالة حالة تعد بالتصدى لحالة بناء وحفر اساسات بمنطقة كدوان بالأرض الزراعية وتم رفع البلوك الحجرى بعد تشوينه.أضاف محمد سميح سكرتير الوحدة المحلية لقرية بني محمد سلطان، أن وحدة المتغيرات المكانية بالتعاون مع قسم التنظيم بالقرية رصدا حالة ثانية للتعدي بمنطة كدوان، وتم ازالة البناء المخالف لقانون 119 بالدور الخامس العلوى مساحة 60 مترا، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.وأضاف سميح أن قسم البيئة بالقرية واصل أعمال النظافة حيث تم رفع ما يقرب من 7 أطنان قمامة من طريق مصر أسوان الزراعى، عزبة جارحى، شارع ترعة النسوان، قرية أبو قرين، لتوفير بيئة صحية للمواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا.