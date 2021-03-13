رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 13 مارس 2021 الموافق 29 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«قومي المرأة» يستنكر تشويه الأعضاء التناسلية لطفلة بالمنيا

السبت 13/مارس/2021 - 06:57 م
ختان الإناث
ختان الإناث
محمد الشريف
طباعة
أدانت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة عزم أحد الأشخاص بإحدى قري مركز المنيا على إجراء عملية تشويه للأعضاء التناسلية لطفلته بعيادة طبيبة بمحافظة المنيا.

وأعربت مايا مرسى عن بالغ أسفها واستنكارها لاستمرار ممارسة مثل هذه العادات الضارة ببناتنا، وهذه الجريمة البشعة التى كانت ستتعرض لها هذه الطفلة والأثر النفسى السيئ الذى كانت ستمر به، معربة عن خالص امتننانها وشكرها لمن تقدم بهذا البلاغ وبادر بإنقاذ الطفلة من هذه الجريمة البشعة، متسائلة لماذا تُصر بعض الأسر على استمرار تعريض بناتهن لهذه الجريمة البشعة التى قد تصل فى كثير من الأحيان إلى الموت؟؟

وناشدت رئيس المجلس البرلمان المصري بسرعة إقرار مشروع القانون الذى يقضى بتغليظ العقوبات لكل من يجرى أو ينادى أو يشجع على إجراء هذه الجريمة فى أقرب وقت لحماية بنات مصر.

وشددت على أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث لن تتهاون فى أي حق من حقوق فتيات مصر، وستواصل جهودها للتوعية بأخطار هذه الجريمة بجميع قرى ونجوع مصر وللقضاء على تطبيب الختان.

من ناحيتها، أكدت الدكتورة سحر السنباطي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة أن خط نجدة الطفل 16000 استقبل أمس بلاغا حمل رقم ٢٣١٨٢ من أحد المواطنين طلب سرية بياناته يفيد بعزم أحد الأشخاص بإحدى قري محافظة المنيا علي إجراء عملية تشويه للأعضاء التناسلية لطفلته بعيادة طبيبة بمركز المنيا.

على الفور، وجهت السنباطي بسرعة إنقاذ الطفلة واتخاذ التدابير التي من شأنها حمايتها من هذه الجريمة التي لا تمت للدين أو الطب بأي صلة، وكلفت أمين عام المجلس الإدارة العامة لنجدة الطفل بتوجيه أخصائي اجتماعي بإحدى الجمعيات الشريكة بالمحافظة للتحري عن الواقعة والتحقق منها، لافتة إلى أنه تم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة المنيا حمل رقم ١٩٠١ لسنة ٢٠٢١ إداري مركز المنيا وتم استدعاء والد الطفلة والذي قد أنكر الواقعة، وتم عرضه علي نيابة مركز المنيا.

وقالت السنباطي إنه بعد عقد جلسة إرشاد وتوجيه للأسرة وقع والد الطفلة علي إقرار وتعهد بعدم إجراء هذه الجريمة بحق طفلته مشيرة إلى أنه سيتم تنفيذ متابعة دورية من قبل اللجنة الفرعية للطفولة بمركز المنيا والجمعية الشريكة لضمان سلامة الطفلة وعدم إجراء هذه الجريمة في وقت لاحق.

وشددت السنباطي على الوقوف بكل حزم ضد هذه الوقائع التي تشكل جرم وجرح غائر في نفوس فتياتنا وأننا لن نسمح بمرور تلك الانتهاكات بحق فتيات بعمر الزهور، مؤكدة عزم اللجنة الوطنية لإنهاء والقضاء التام على جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، مناشدة جموع المواطنين بالتواصل معنا عبر آليات الإبلاغ عن تلك الشكاوى وذلك من خلال الخط الساخن 16000 خط نجدة الطفل، أو من خلال تطبيق الواتس اب على الرقم 01102121600 أو من خلال الصفحة الرسمية التابعة للمجلس القومي للطفولة والأمومة على موقع التواصل الاجتماع.

موضوعات متعلقة

أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 13-3-2021

موعد اول يوم شعبان 2021 وفضل الصيام فيه

يساهم فى فهم التجمعات الرهبانية.. «الآثار» تعلن عن كشف أثرى بالواحات

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2021 بالاسم ورقم الجلوس

الصور

image description

طرح بيع 25 وحدة سكنية لصندق الإسكان الاقتصادى بدمياط

image description

«مهندسين أسيوط» تناقش اضطراب التوحد والاكتشاف المبكر للمرض ونفي الخرافات

image description

محافظ أسيوط: طلاب ومعلمى مدارس التعليم الفنى طوروا كورنيش النيل

image description

محافظ أسيوط يتابع أعمال تغطية وتبطين ترعة بني فيز (صور)

image description

محافظ أسيوط يتفقد مستشفى صدفا المركزى (صور)

الأكثر قراءة

مدبولى يكلف بعدم إصدار أى تصاريح بناء أو هدم فى نطاق القاهرة التاريخية

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2021

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2021 بالاسم ورقم الجلوس

«5 أشخاص اقتحموا شقتها».. تفاصيل مصرع سيدة السلام

إنفوجراف

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

توزيع منهج شهر مارس 2021 للصف الخامس الابتدائي

مواعيد معرض زهور الربيع 2021 بعد افتتاحه اليوم السبت

كندا: إعطاء 2.8 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا

تايلاند تحتفل بعيد الفيل وتأمل في عودة السياح الأجانب

أيام زمان

«الوحدة قتلانى».. اعترافات نجوى فؤاد عن حياتها

سامي السلاموني: في فيلم «ملل» كانت خبرتي ناقصة كمخرج

«شراء الأدوية الجديدة».. أغرب الحكايات عن محمد القصبجي

«لا تتميز عني».. كواليس الغيرة الفنية بين ماجدة الصباحي وفاتن حمامة

مقالات الرأي
ماجد حبته
الإيد الممدودة
د.أحمد الخميسى
دينيس سميث.. الأجندة الخفية للعولمة
صفوت البياضي
البيت المنقسم على ذاته.. يخرب
د.كريمة الحفناوى
باقة من الزهور فى ذكرى رحيل هوجو شافيز
المزيد

الثقافة

رباب كساب: بدأت في «علي جبل يشكر» 2014 وأخذت وقتًا في البحث

أشرف عويس: نشر «على جبل يشكر» هو حالة في حد ذاته

أحمد المريخي: «على جبل يشكر» مشغولة بالحنين للمكان

بدء مناقشة «على جبل يشكر» للروائية رباب كساب (صور)