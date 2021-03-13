ماليزيا تحشد 10 آلاف من الدفاع المدني لدعم برنامج التطعيم ضد كورونا

أعلن وزير المهام الخاصة بمكتب رئيس الوزراء الماليزي، داتوك سيري محمد رضوان يوسف، اليوم السبت أن قوة الدفاع المدني سوف تحشد حوالي 10 آلاف من أفرادها ومتطوعيها، اعتبارًا من اليوم للمساعدة في تنفيذ البرنامج الوطني للتحصين ضد كورونا.ونقلت صحيفة مالاي ماي الماليزية على موقعها الإلكتروني عن محمد رضوان قوله للصحفيين، بعد افتتاح مركز تدريب للدفاع المدني في المنطقة الجنوبية: إنه سيتم التركيز على نقل المعلومات المتعلقة ببرنامج التحصين إلى الناس في المناطق الريفية، ومساعدتهم في التسجيل للحصول على حقن التطعيم.وأضاف أنه باستخدام المعدات والتطبيقات المناسبة، يمكن لأفراد الدفاع المدني والمتطوعين الذهاب إلى القرى لمساعدة المعاقين وكبار السن، وكذلك أولئك الذين يعيشون بعيدًا عن المراكز الصحية في المنطقة.وأفاد بقوله: "لدينا العديد من السيارات أو المعدات، ويمكننا أخذ تفاصيل عن القرويين الذين ليس لديهم اتصال بالإنترنت ومساعدتهم في التسجيل للتلقيح أو أي مساعدة يحتاجونها".