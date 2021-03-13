ننشر تشكيل الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية

عقدت الهيئة الوطنية للصحافة اجتماعًا، السبت، برئاسة عبد الصادق الشوربجي، بحضور أعضاء الهيئة وقررت الهيئة في اجتماعها اليوم ما يلي:أولًا: تعيين شريف علي محمد عبد الباقي عزيز رئيسًا لتحرير مجلة الأهرام الاقتصادي، إضافة لرئاسته مجلة لغة العصر، خلفًا لـ خليفة أدهم أحمد خليل رئيس تحرير مجلة الأهرام الاقتصادي.ثانيًا: تعيين محمد السيد محمد أحمد العزاوي رئيسًا لتحرير جريدة البروجرية إجيبسيان وجريدة بروجريه دايمانش والبوابة الالكترونية الفرنسية خلفًا لـ شيماء عبدالإله عبد الحميد حسن التي تم تعيينها عضوًا بالهيئة الوطنية للصحافة.ثالثًا: تعيين داليا أحمد أحمد محمد حمام عضوًا بمجلس إدارة مؤسسة دار التحرير بدلًا من الشيماء عبدالاله عبد الحميد حسن.رابعًا: تشكيل الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية، حيث أكد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة أنه بصدور قرارات تعيين أعضاء الجمعيات العمومية يكون قد تم استكمال تشكيلات المؤسسات الصحفية القومية وفقًا لما حدده القانون، مشيرًا إلى أنه سيتم خلال أيام قليلة الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية لتمارس اختصاصاتها المحددة وفقًا للقانون.جاءت تشكيلات الجمعيات العمومية كما يلي: