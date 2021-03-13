رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 13 مارس 2021 الموافق 29 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

ننشر تشكيل الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية

السبت 13/مارس/2021 - 06:59 م
عبد الصادق الشوربجي
عبد الصادق الشوربجي
محمد جعفر
طباعة
عقدت الهيئة الوطنية للصحافة اجتماعًا، السبت، برئاسة عبد الصادق الشوربجي، بحضور أعضاء الهيئة وقررت الهيئة في اجتماعها اليوم ما يلي:

أولًا: تعيين شريف علي محمد عبد الباقي عزيز رئيسًا لتحرير مجلة الأهرام الاقتصادي، إضافة لرئاسته مجلة لغة العصر، خلفًا لـ خليفة أدهم أحمد خليل رئيس تحرير مجلة الأهرام الاقتصادي.

ثانيًا: تعيين محمد السيد محمد أحمد العزاوي رئيسًا لتحرير جريدة البروجرية إجيبسيان وجريدة بروجريه دايمانش والبوابة الالكترونية الفرنسية خلفًا لـ شيماء عبدالإله عبد الحميد حسن التي تم تعيينها عضوًا بالهيئة الوطنية للصحافة.

ثالثًا: تعيين داليا أحمد أحمد محمد حمام عضوًا بمجلس إدارة مؤسسة دار التحرير بدلًا من الشيماء عبدالاله عبد الحميد حسن.

رابعًا: تشكيل الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية، حيث أكد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة أنه بصدور قرارات تعيين أعضاء الجمعيات العمومية يكون قد تم استكمال تشكيلات المؤسسات الصحفية القومية وفقًا لما حدده القانون، مشيرًا إلى أنه سيتم خلال أيام قليلة الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية لتمارس اختصاصاتها المحددة وفقًا للقانون.

جاءت تشكيلات الجمعيات العمومية كما يلي:

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

السيسي يهنئ الدبيبة بثقة «النواب الليبي».. ويؤكد استعداد مصر لتقديم خبراتها

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2021

«أتربة وانخفاض حرارة».. تفاصيل طقس اليوم

وفاة الإعلامية ملك إسماعيل متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا

الصور

image description

طرح بيع 25 وحدة سكنية لصندق الإسكان الاقتصادى بدمياط

image description

«مهندسين أسيوط» تناقش اضطراب التوحد والاكتشاف المبكر للمرض ونفي الخرافات

image description

محافظ أسيوط: طلاب ومعلمى مدارس التعليم الفنى طوروا كورنيش النيل

image description

محافظ أسيوط يتابع أعمال تغطية وتبطين ترعة بني فيز (صور)

image description

محافظ أسيوط يتفقد مستشفى صدفا المركزى (صور)

الأكثر قراءة

مدبولى يكلف بعدم إصدار أى تصاريح بناء أو هدم فى نطاق القاهرة التاريخية

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2021

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2021 بالاسم ورقم الجلوس

السيسي يهنئ الدبيبة بثقة «النواب الليبي».. ويؤكد استعداد مصر لتقديم خبراتها

إنفوجراف

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

توزيع منهج شهر مارس 2021 للصف الخامس الابتدائي

مواعيد معرض زهور الربيع 2021 بعد افتتاحه اليوم السبت

كندا: إعطاء 2.8 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا

تايلاند تحتفل بعيد الفيل وتأمل في عودة السياح الأجانب

أيام زمان

«الوحدة قتلانى».. اعترافات نجوى فؤاد عن حياتها

سامي السلاموني: في فيلم «ملل» كانت خبرتي ناقصة كمخرج

«شراء الأدوية الجديدة».. أغرب الحكايات عن محمد القصبجي

«لا تتميز عني».. كواليس الغيرة الفنية بين ماجدة الصباحي وفاتن حمامة

مقالات الرأي
ماجد حبته
الإيد الممدودة
د.أحمد الخميسى
دينيس سميث.. الأجندة الخفية للعولمة
صفوت البياضي
البيت المنقسم على ذاته.. يخرب
د.كريمة الحفناوى
باقة من الزهور فى ذكرى رحيل هوجو شافيز
المزيد

الثقافة

أحمد المريخي: «على جبل يشكر» مشغولة بالحنين للمكان

بدء مناقشة «على جبل يشكر» للروائية رباب كساب (صور)

«هذيان» جديد منشورات بتانة لهبة الحسيني

«عظماء بلدنا».. قصور الثقافة تحتفي بذكرى ميلاد موسيقار الأجيال