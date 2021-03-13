بدء مناقشة «على جبل يشكر» للروائية رباب كساب (صور)

بدأت، مساء السبت، فعاليات حفل وتوقيع ومناقشة رواية "على جبل يشكر" للروائية رباب كساب، بحضور العديد من الشخصيات ومنهم الكاتب الصحفي والشاعر أحمد المريخي، والناقد المسرحي محمد الروبي، والناقد جمال الطيب، والشاعر والناشر أشرف عويس مدير دار التسنيم للنشر والتوزيع.وتسرد الرواية حكاية مختلف الشوارع وتاريخها وأساطيرها عن "يشكُر"، العربي الذي جاء إلى مصر وسكن أعلى الربوة فسُمّي الجبل باسمه، وعن أحمد بن طولون وبيت الكريتيلية، وغيرها من الحكايات.و«على جبل يشكر» للروائية رباب كساب وصدرت عن دار النسيم للنشر والتوزيع وهى العمل الخامس من مجمل أعمالها بعد روايات "قفص اسمه أنا"، "مسرودة"، "الفصول الثلاثة"، و"فستان فرح"، ومجموعة قصصية هى: "بيضاء عاجية وسوداء أبنوسية".