فنزويلا تسجل 509 إصابات بكورونا

سجلت وزارة الصحة الفنزويلية، السبت، 509 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها أربع حالات وافدة من الخارج.وذكرت الوزارة، في بيان، نقلته صحيفة "إل يونيفرسال" الفنزويلية، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 144 ألفا و786 حالة، تعافى منها 136 ألفا و710 حالات.ويبلغ عدد الحالات النشطة 6 آلاف و654 حالة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 1422 حالة بعد تسجيل 4 حالات جديدة.