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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

بدء مراسم تجليس الأنبا مكاريوس أسقفًا بمطرانية المنيا

السبت 13/مارس/2021 - 07:36 م
الأنبا مكاريوس
الأنبا مكاريوس
جرجس صفوت
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بدأت الآن مراسم تجليس الأنبا مكاريوس أسقف المنيا على كرسيه بمدينة المنيا، وذلك بعد التقسيم الإيبارشي الذي قام به البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بفصل إيبارشية المنيا عن أبوقرقاص عن شرق النيل.

وجلس البابا تواضروس الأنبا مكاريوس على إيبارشية شرق النيل، بينما رسم الأنبا فيلوباتير على إيبارشية أبوقرقاص، والأنبا فام على إيبارشية شرق النيل، وهي الإيبارشية التي كانت فيما سبق إيبارشية واحدة تحت رئاسة المطران المتنيح الأنبا أرسانيوس.

كما شهدت الكنيسة في وقت سابق من اليوم مراسم تجليس الأنبا أغابيوس على كرسيه كأسقف ورئيس لدير القديس العظيم الأنبا بيشوي العامر للرهبان الأقباط الأرثوذكس بوادي النطرون.

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