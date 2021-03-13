بنجلاديش تسجل 1014 إصابة و12 وفاة بكورونا

يذكر أن بنجلاديش تلقت في يناير الماضي مليوني جرعة من لقاح "كوفيشيلد"، مقدمة من الهند كمنحة مساعدة.

أعلنت بنجلاديش عن تسجيل 1014 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع الإجمالي إلى 556 ألفًا و236 حالة.وأفادت صحيفة (بروثوم ألو) البنغالية اليومية على موقعها الإلكتروني بأنه تم تسجيل 12 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع الإجمالي إلى 8527 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد حالات التعافي 510 آلاف و310 حالات بعد تسجيل 1138 حالة تعافٍ اليوم.