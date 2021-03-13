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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سفارة مصر بواشنطن تنظم جلسة لمساعدي الكونجرس حول أوجه التعاون

السبت 13/مارس/2021 - 07:34 م
الكونجرس
الكونجرس
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أعلنت السفارة المصرية بواشنطن الجمعة عن أنها نظمت جلسة افتراضية لمساعدي أعضاء الكونجرس الجدد الذين تم انتخابهم لأول مرة بمجلسي النواب والشيوخ في انتخابات الكونجرس الأخيرة، قدمت فيها عرضًا مفصلًا حول أوجه التعاون المشتركة في العلاقات المصرية الأمريكية السياسية والعسكرية والاقتصادية والأمنية.

شارك في الجلسة التعريفية التي تم تنظيمها مؤخرًا مساعدون من لجان الشئون الخارجية والخدمات العسكرية والاعتمادات وغيرها من اللجان الفنية بالمجلسين.

وألقى السفير معتز زهران سفير مصر بواشنطن كلمة افتتاحية في الجلسة قدم فيها التهنئة على انتخاب أعضاء الكونجرس الجدد لأول مرة، مؤكدًا على تطلع مصر لتعزيز العلاقة والتواصل مع مكاتبهم على مدار دورة الكونجرس، مشددًا على تشعب العلاقات المصرية الأمريكية التي تعد ركيزة الاستقرار بالشرق الأوسط على مدار العقود الأربعة الماضية.

واستعرض السفير مظاهر التعاون المتعددة بين البلدين مبرزًا التعاون العسكري والتنسيق الأمني والتشاور السياسي المستمر بين الحكومتين بما يحقق المصلحة المشتركة لكل من مصر والولايات المتحدة.

وإلى جانب تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، استعرضت الجلسة أهم القضايا الإقليمية ذات الأولوية بالنسبة لمصر، حيث تم تقديم شرح وافٍ حول قضية سد النهضة وتداعياتها الوخيمة على الأمن المائي المصري، والتطورات على صعيد المشهد الليبي ودور مصر الثابت في دعم الاستقرار في ليبيا، فضلًا عن استعراض مساعي مصر للتوصل لتسوية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

يشار إلى أن الجلسة الافتراضية التي عقدتها السفارة تأتي في إطار سلسلة من الجلسات المرئية التي تنظمها السفارة منذ بدء دورة الكونجرس الجديدة 117 في إطار تواصل موسع بمجلسي النواب والشيوخ لشرح مواقف مصر من القضايا الإقليمية المختلفة، علمًا بأن السفارة عقدت جلسة افتراضية خاصة تناولت فيها قضية سد النهضة الشهر الماضي شارك فيها الوفد التفاوضي المصري.

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