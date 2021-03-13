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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رفع 100 طن من المخلفات الصلبة والقمامة من أحياء وقرى المنيا

السبت 13/مارس/2021 - 06:14 م
رفع 100 طن من المخلفات
رفع 100 طن من المخلفات الصلبة
المنيا ـ على حسين
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واصلت قرى وأحياء المنيا الجهود المبذولة لرفع كفاءة منظومة النظافة وتوفير جو صحى خالى من الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا،وقامت برفع 100 طن مخلفات وقمامة وأتربة من نقاط التجمع ونقلها إلي البظهير الصحراوي.

قال محمود حسين رئيس حى شمال المدينة إنه تم رفع 40 طن من المخلفات والقمامة والأتربة خلال حملات نظافة مكثفة اليوم بمناطق شارع النصر المتفرع من شارع عدنان المالكي، شارع طه حسين،شارع الجمهورية وشارع نقابة المهندسين مع رفع التجمعات من النقاط المختلفة صباح اليوم مؤكدا على مواصلة العمل على قدم وساق لتوفير بيئة نظيفة وصحية للمواطنين.

وأضاف محمد محمود رئيس الوحدة المحلية لقرية صفط الخمار إنه تم رفع ما يقرب من 30 طن من المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع بالقرية والتوابع وجوانب الطرق والشوارع الرئيسية لتوفير بيئة نظيفة وصحية للمواطنين.

وأكد حمادة جمعة رئيس قرية دمشير على استمرار الجهود المبذولة لرفع كفاءة منظومة النظافة والمتابعة المستمرة لأعمال النظافة ورفع المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع بالقرية والتوابع لتوفير بيئة صحية للمواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا، حيث تم رفع 30 طن من المخلفات والقمامة والأتربة من مداخل قرية زكريا والصوتية وترعة عبده وتم نقلها إلى الظهير الصحراوي.

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