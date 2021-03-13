مصرع شخصين في حادثي دهس منفصلين بواحة الفرافرة وباريس

لقي طفل مصرعه، بعد أن دهسه لودر، اليوم السبت، في مركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد. حيث تلقى اللواء محمد توفيق، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من إدارة شرطة النجدية يفيد وصول جثة طفل لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي.تبين وفاة "محمد سيد أبو نقية" 15 سنة دهسه بلودر في قرية أبو منقار التابعة لمركز الفرافرة، وجرى نقل المتوفى لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي،كما لقي محمود محمد السيد، 30 عامًا، اول أمس الخميس، مصرعه بعد أن دهسه لودر بمنطقة الشب جنوب مركز باريس التابعة لمحافظة الوادي الجديد وجرى نقله إلي مشرحة مستشفى الخارجة العام تحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.