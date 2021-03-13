مقتل 4 برصاص القوات الأمنية في ميانمار

يشار إلى أنه حتى الآن ألقت السلطات القبض على نحو ألفي شخص، فيما لقي أكثر من 60 آخرين مصرعهم خلال أعمال عنف مرتبطة بالتظاهرات والاحتجاجات.

لقي أربعة أشخاص على الأقل مصرعهم، السبت، برصاص القوات الأمنية في مدينتين بميانمار أثناء محاولتها فض المظاهرات المناهضة للانقلاب العسكري الذي نفذه الجيش في فبراير الماضي.وذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية، أن ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم في مدينة "ماندالاي"، في حين لقي المتظاهر الرابع حتفه في مدينة "بياي" الواقعة جنوب وسط ميانمار.وتشهد ميانمار حالة اضطراب منذ أن أطاح الجيش بالزعيمة المدنية "أونج سان سوتشي" واحتجزها الشهر الماضي، مما أثار احتجاجات يومية في جميع أنحاء البلاد للمطالبة بعودة الديمقراطية.وترد قوات الأمن بقمع وحشي متزايد يشمل استخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والرصاص المطاطي، بالإضافة إلى الذخيرة الحية في بعض الأوقات، وذلك بهدف تفريق المتظاهرين ووقف الاحتجاجات.