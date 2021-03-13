«هذيان» جديد منشورات بتانة لهبة الحسيني

صدر حديثًا عن منشورات بتانة الثقافية للنشر والتوزيع، رواية "هذيان" للكاتبة هبة الحسيني.من أجواء الرواية نقرأ: "طفولة الإنسان وحياته الأسرية، تشكلان الجزء الراسخ بكيانه، يشب ويشيخ وذكراهما محفورة داخله، إما كالندى يطيب جفاء الواقع، وإما كحجر الصخر الحاد يضغط ويؤلم مع كل نفس، وقد تتحول تلك الذكرى لقسوتها لشبح يطارد صاحبه أينما حل، يراه في كل من حوله، فيتحول حاضره إلى شيء لا يصدق، يحاول الفرار منه ومن الماضي على ضعف وشعور بالهزيمة والخذلان، فيختلط عليه الأمر فلا يستطيع إدراك الواقع من الخيال، ويصبح فريسة هشة للوهم وسيطرة الآخر، وللنجاة من ذلك الفخ يجب البحث عن طوق نجاة والتمسك به إلى آخر نفس.