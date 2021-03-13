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السبت 13 مارس 2021 الموافق 29 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

مغاير للواقع.. البرلمان يدين بيان مجلس حقوق الإنسان بشأن مصر

السبت 13/مارس/2021 - 06:40 م
مجلس النواب
مجلس النواب
كريمة أبو زيد و السيد السعدنى
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رفض مجلس النواب، السبت، البيان المشترك الصادر عن مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر والذي تضمن العديد المغالطات المغايرة للواقع والداخل المصري.

وأعلن رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، عن استيائه البالغ لما تضمنه البيان المشترك، مؤكدًا رفض المجلس بشدة هذا البيان جملةً وتفصيلًا، موضحًا أنه يعبر عن أهداف مسيّسة، ونهج غير متوازن، هدام ومغرض، اعتمد في طياته على اتهامات مُرسلة وأكاذيب وإدعاءات مضللة، وتقييم اعتمد أيضًا على ما يُبث من خلال بعض وسائل الإعلام، التي تقف ورائها أطراف خبيثة، فكان من الأولى بمجلس حقوق الإنسان أن يستقي معلوماته وبياناته من مصادر رسمية.

وقال رئيس البرلمان المصري: "لم تألوا الحكومة المصرية جهدًا يومًا في إيضاح وبيان هذه الأمور وكان ولا بدّ لمجلس حقوق الإنسان ‏أن ينظر نظرة موضوعية للجهود المصرية في حفظ الأمن والاستقرار ليس على المستوى ‏الداخلي فقط، وإنما على المستوى الإقليمي أيضًا، خاصةً في مجال مكافحة الإرهاب ‏في ظل ظروف إقليمية شديدة الاضطراب والتعقيد، وأيضًا ‏الجهود المصرية الواضحة والعميقة لتحسين معيشة المواطن المصري في ظل ما ‏تشهده الدولة من طفرة تنموية لم تتوقف حتى في أثناء مجابهة جائحة ‏كورونا.

وتابع البرلمان، في بيان السبت، أن مجلس النواب يدعو الدول المشاركة في صياغة هذا البيان إلى عدم تنصيب أنفسهم ‏أوصياء على مصر، والنأي عن تسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة ‏أغراض سياسية أو انتخابية، والنظر بموضوعية لواقع الأمور في مصر، وتبني معلوماتهم وبياناتهم من المصادر الرسمية للدولة المصرية، ‏وليس من ما يُبث من خلال بعض وسائل الإعلام الخبيثة، والابتعاد عن ازدواجية المعايير، فكثيرًا ما يشوب حالة حقوق الإنسان لدى هذه الدول من انتهاكات لحقوق الإنسان في تعاملها مع مواطنيها أو مواطني دول أخرى، ومنها بشكل خاص التمييز والعنصرية وهى أعلي انتهاكات إنسانية، وتتناقلها وسائل الإعلام المختلفة، بما ينبئ عن ازدواجية واضحة في المعايير وعدم موضوعية وانتقائية مغرضه في التعامل لتحقيق اهداف وضغوط سياسية ليس لها أي علاقة بحقوق الإنسان.

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