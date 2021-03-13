الأنبا توماس عدلي يترأس قداس الرعية في كنيسة الملاك ميخائيل

ترأّس صاحب النّيافة الأنبا توماس عدلي مُطران الجيزة والفيوم وبني سويف على الأقباط الكاثوليك، قدّاس الرّعيّة في كنيسة الملاك ميخائيل منطقة- ابني بيتك، ٦ أكتوبر- الجيزة.قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه قدّم نيافته القدّاس نيّة الرعيّة واستعدادها لفترة الصّوم المُقدّس، وفي عظته تناول نيافته معاني الصّوم كيفيّة عيش هذه الفتره المُقدّسة الاستعداد لعيد القيامة المجيد، وبعد القدّاس تفقّد نيافته أعمال تشطيب الكنيسة التي اوشكت على الانتهاء.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه كان في استقبال نيافته الأب روفائيل فوزي راعي الكنيسة وأفراد الرعيّة.جدير بالذكر أن هذه الرّعيّة هي أحدث رعيّة في المُطرانيّة، وهي باكورة رعايا المُطرانيّة في المُدن الجديدة.تستعد الكنيسة الكاثوليكية في مصر، برئاسة الأنبا ابراهيم اسحق، بطريرك الكنيسة القبطية الكاثوليكية؛ لبدء أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، وذلك في الخامس عشر من مارس الجاري، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الصائمون عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.